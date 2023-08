Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (9) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso'. Nesse capítulo, Paulinha conta que Raquel é casada e manda que Marcinha invista em Fred.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Paulinha conta que Raquel é casada e manda que Marcinha invista em Fred. Marcinha pede um beijo a Fred, que lhe dá um beijinho. Luciana dá uma resposta atravessada, quando Marina insiste que ela apresente o namorado. Marcos obriga Raquel a dançar. Diogo se irrita com os ciúmes de Marina. Ana ouve comentário maldoso de Marta e se apresenta como a cantineira da escola. Dóris manda um bilhetinho para Luigi. Lobato se diverte com a acompanhante. Santana, ansiosa em casa, bebe. Sílvia flagra Rosinha e Caetano se beijando.

Ela apresenta o marido e conta que é casada há dez anos. Diogo ironiza que Luciana atacou um velho. Ela rebate que ele se casou por interesse com a filha do patrão. Caetano demonstra a sua preocupação, mas Sílvia garante ser discreta. Carlinhos apresenta os avós a Rodrigo, que demonstra a sua admiração pelos velhos atores. Santana chega na festa. Luigi e Adelaide tentam levá-la embora. Helena se surpreende ao ver Téo chegando acompanhado de Salete. Helena acusa Téo de estar querendo irritá-la.

Ele rebate que ela é pretensiosa. Edwiges agradece o presente que Cláudio lhe dá. Gracinha aconselha o amigo a não ficar em cima de Edwiges. Os professores tentam acalmar Santana, que está inteiramente bêbada. Estela convida Padre Pedro para dançar e a pista pára para ver o casal. Heloísa pede que Leila ajude-a a entrar no apartamento de Sérgio. Santana acusa Lobato de não querê-la. Helena garante que não vai permitir que Santana destrua a reputação da escola. Ana reconhece que não aprova o namoro de Lorena e Expedito.

Lorena propõe que o carro seja sorteado na roleta e não que um ticket seja retirado da urna. Estela desanima ao ver que seu plano não vai dar certo. Rodrigo mostra-se muito simpático com Luciana. Padre Pedro ganha o carro e garante que foram as orações de Estela que ajudaram-no. Edwiges passa por Cláudio e pede que Expedito dance a valsa de aniversário com ela. Sérgio dá um grito ao ver Heloísa em seu quarto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.