Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (8) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Manobras Do Destino'. Nesse capítulo, Adelaide garante a Helena que Lobato está fazendo bem a Santana e que desta vez ela vai conseguir parar de beber.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Adelaide garante a Helena que Lobato está fazendo bem a Santana e que desta vez ela vai conseguir parar de beber. Salete afirma para Téo que não quer morar com sua avó e ele promete tentar dar um jeito. Hilda se prepara para a cirurgia. Inês discute com Wilma por causa das contas que tem que pagar.

Salete ouve e chora muito. Paulinha avisa a Oswaldo que não vai ligar para sua mãe. Heloísa confessa na reunião do MADA que teme contar a Sérgio que fez a laqueadura. Adriana vê Heloísa e a deixa chocada ao dizer que está separada do marido. Cláudio passa no colégio para visitar Edwiges.

Heloísa não entende quando Adriana afirma que seu casamento valeu só pelo nascimento de seu filho. Paulinha abre a porta para uma mulher que intui ser sua mãe. Nair e Paulinha se abraçam. Paulinha garante que entende porque Nair as deixou, mas fica decepcionada ao saber que ela não tem dinheiro.

Hilda sai da cirurgia e o médico garante que ela está bem. Flora e Leopoldo decidem sair da casa de Carlão. Paulinha afirma para Oswaldo que se sente sem pai nem mãe. Cláudio beija Edwiges. Todos participam da passeata pelo desarmamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.