Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (4)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (4) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Frank e o Robô'. Nesse capítulo, Lorena vibra porque Diogo e Vidinha vão à escola.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Lorena vibra porque Diogo e Vidinha vão à escola. Vidinha mostra-se mal humorada com a situação. Expedito comenta que Marina deve acompanhar as fotos que vai fazer para o comercial. Diogo pede que ele dê uma força para ela. Paulinha acompanha os movimentos de Fred e acha que a biblioteca é um bom lugar para dar um flagrante dele com Raquel. Santana se gaba porque sua matéria é a preferida entre os alunos. Dóris mente que se sentiu mal e dormiu na casa de Estela.

Carlão acusa-a de mentirosa e conta que eles desligaram para a sua patroa e todos as suas amigas. Sérgio se irrita quando Heloisa entra no banheiro quando ele está tomando banho. Ela reclama que ele não está ajudando, que não a quer mais e que não quer nem falar sobre filhos. Ele garante que ela não é a única mulher no mundo. Dóris explode com os avós e reclama que eles deviam ir para o asilo. Carlão exige que ela peça desculpas.

Leopoldo começa a passar mal. Irene impede que Carlão dê uma bofetada na filha. Dóris, forçada, pede desculpas. Flora e Leopoldo ficam com os olhos cheios de lágrimas. Hilda recebe o resultado dos exames. Hilda não tem coragem de abrir o resultado do exame de mama. Leopoldo e Flora acham que devem procurar um lugar só para eles e Carlão se enfurece. Inês se interessa ao saber que Helena procurou uma vez por Fernanda.

Marina acompanha com interesse Expedito posando para fotos. Carlão manda Dóris se vestir, avisa que ela vai ter que acompanhar os horários da família e se quiser pode ir dormir onde disse que passou a noite. Dóris rebate dizendo que ele jamais quis que ela tivesse nascido e por isso a rejeita. Hilda examina os seios, preocupada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.