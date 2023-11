Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 17:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Heloísa acorda e chora, sentindo-se abandonada na clínica.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Heloísa acorda e chora, sentindo-se abandonada na clínica. Raquel e Fred pedalam juntos. Marcos pensa nos dois, como se visse a cena. Marcos recebe a intimação judicial no lobby do hotel. Ele sai com Dóris e lhe promete um carro se ela atrair Fred para uma conversa com ele.

Edwiges avisa que o casamento será daqui a um mês, sem festa e que passará a lua de mel em Nova York. Dóris mente para Fred que Carlinhos quer vê-lo e ele entra no carro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.