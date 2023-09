Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Jogada Certa'. Nesse capítulo, Heloísa desiste de passear na praia, porque Sérgio já voltou do jogo.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Heloísa desiste de passear na praia, porque Sérgio já voltou do jogo. Salete insiste que Lucas conheça a sua casa. Helena reage, ao ligar para casa e saber que Lucas e Téo saíram com Salete. Estela surpreende Padre Pedro, de bermuda, plantando e olha-o longamente. Ele retribui o olhar. Inês abre a porta e fica surpresa ao ver Lucas e comenta que conheceu-o bebê. Fernanda e Téo trocam um olhar desesperado. Inês relembra que a última vez em que viu Téo foi à maternidade, quando ele levou Lucas. Pergunta se ele teve mais filhos com Helena e Fernanda pede que ela pare com tantas perguntas.

Alzira mostra a chácara para Vidinha e Dóris. Estela e Padre Pedro ficam sozinhos. Fernanda ameaça expulsar a mãe, quando ela insiste que Salete deve saber que é irmã de Lucas. Padre Pedro pede que Estela não gaste tanto dinheiro e arranja uma desculpa para se afastar. Estela beija as mãos do padre, ainda sujas de terra. Diogo confessa para Expedito que Luciana marcou-o para sempre. Silvia coloca uma peruca loura e os óculos escuros na frasqueira e começa a se arrumar, excitada. Lorena adora saber a possibilidade de Diogo assumir a escola.

Helena não entende quando Lucas comenta que a avó da Salete disse que o conhecia desde bebê. Cláudio acusa mãe de ter dado o golpe do baú no pai e julgar todas por ela. Gracinha ouve tudo e alisa a barriga. Sílvia pede para Caetano leve-a no mesmo motel que vai com Shirley e vive todas as suas fantasias. Marcos ameaça Raquel veladamente com a sua amizade com Téo e Rafael. Hilda percebe um caroço no seio. Helena pensa em César. Ele olha o papel com o endereço. Um telefonema de Luciana interrompe os pensamentos de César. Marina estranha que Sílvia tenha voltado com a frasqueira, que tinha ficado de entregar para uma amiga, mas ela disfarça.

Lorena insiste que Vidinha comece a se inteirar também sobre a escola, mas ela nada promete. Fernanda se emociona, quando Salete pergunta se ela conhece Lucas desde bebê. Inês deixa escapar que pode ficar mais alguns dias e Fernanda deixa claro que é para ela ficar uma noite só. A mãe chantageia e Fernanda pressente o inferno que está por vir.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.