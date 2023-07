Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - A Aposentadoria'. Nesse capítulo, César mostra-se sedutor e Luciana, embaraçada.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

César mostra-se sedutor e Luciana, embaraçada. Helena fica com muita raiva quando Lucas mostra o desenho de Salete, comentando que são ele, Téo, Fernanda e a menina. César e Luciana se beijam ardentemente. Marta insiste que Cláudio deve se envolver com alguém de seu meio e não com Gracinha ou Edwiges. Tereza flagra César e Luciana, mas avisa que já está saindo para viajar. Cláudio garante a Edwiges que jamais teve algo com Gracinha, reafirma o seu amor por ela e os dois fazem as pazes. Helena ameaça estipular judicialmente horários para que Téo veja o filho e procurar Fernanda, e ainda insiste que eles devem contar para Lucas que ele é adotado. Helena aconselha Oswaldo a usar a sua autoridade de pai com Paulinha, que ouve tudo atrás da porta. Hilda briga com a filha por estar trancada no quarto com o namorado. Sílvia se preocupa ao ver Marina reclamando com Diogo que ele não chega mais cedo em casa.

Heloísa fica furiosa porque Sérgio ligou exatamente na hora em que ela estava na rua. Helena pára na porta do prédio de Fernanda. Helena decide entrar. Salete puxa Helena carinhosamente pela mão para dentro de sua casa. Lorena sugere que Oswaldo construa um quarto para Paulinha em cima da casa de Ana. Ela reage prontamente deixando claro que ali será feito um quarto para Expedito. Helena se enternece com Salete, que confidencia gostar muito de Téo, e entrega o desenho que Lucas fez. Ana confessa não aceitar bem a relação de Lorena com o filho. Lorena pede que ela deixe de lado os preconceitos e pense na felicidade dele. Rafael se irrita porque Lorena vai viajar com Expedito. Fernanda reage mal ao saber da visita de Helena. Marina fica furiosa porque Diogo não atende ao seu telefonema. Sílvia faz perguntas a Shirley sobre Caetano.

Téo recrimina Helena por ter ido à casa de Fernanda. Helena avisa que ele vai precisar ligar e marcar hora para visitar o filho. Marina amolece ao ver que Diogo está mesmo trabalhando. Dóris vibra, quando Miguel telefona. Leandro mostra-se completamente contra jovens que levam os namorados para dormir em casa. Luciana se prepara para uma cirurgia, mas Laura a avisa que será a assistente. César percebe na sala de cirurgia que é Laura e não Luciana que está ao seu lado. César começa a cirurgia. Luciana, furiosa, briga com Tereza porque todos estão comentando o ocorrido. Lucas comenta com Helena que ela é mais brigona que o pai. Maria e Sônia comentam o nervosismo de Helena. Lorena teme que Helena e Téo acabem se odiando. Helena e Téo discutem e são acalmados por Lorena. Marly não consegue se lembrar direito o que Sérgio disse ao telefone, para desespero de Heloisa.

Dóris avisa Estela que está indo para a escola se encontrar com Padre Pedro. Santana se chateia ao saber que Helena não gostou de seu atraso e bebe. Clara confessa para Rafaela que está sendo pressionada pela mãe e não sabe o que fazer. Paulinha comenta que Rodrigo está dando em cima de Clara e se Rafaela não fica enciumada, para irritação das duas. César demite Laura de sua equipe e garante a Luciana que o lugar é dela. Hilda conversa Elisa, tentando encontrar uma solução para seus encontros com Beto. Estela coloca-se à disposição para ajudar na quermesse. Laura vai à casa de Luciana. Raquel descobre o carro do ex-marido estacionado na porta de sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.