Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Doce Lar'. Nesse capítulo, Téo pede que Rafael corra atrás de Fernanda e ofereça-lhe o emprego.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Téo pede que Rafael corra atrás de Fernanda e ofereça-lhe o emprego. Gracinha pede uma carona para Cláudio. Marta deixa claro para Celeste que não aprova a relação dos dois, por causa da diferença social. E insiste que ela deve alertar a filha para não frequentar a cama de Cláudio.

Raquel chega atrasada e dá a desculpa que estava com dor de cabeça. Marcinha comenta com Paulinha que viu a professora com Fred, que também não foi à aula. Santana pede ao entregador da lavanderia que compre bebida. Heloisa fala obsessivamente de Sergio. Helena chora, acusa a irmã de ocupar todos os espaços de sua vida e garante que quer ser feliz.

César abre a porta e vê as duas irmãs abraçadas, chorando, e sai. Luciana percebe que ele está preocupado com alguma coisa, mas ele nega. Diogo está de volta e reclama por Marina ter ligado sem parar. Sílvia marca encontro com Caetano. Heloísa faz planos para o futuro com Sérgio, que fica visivelmente incomodado.

Helena jura que só poderá ser feliz com César. Um beijo acontece entre os dois.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.