Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (22)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (22) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Incontrolável'. Nesse capítulo, Estela garante ao padre Pedro que teve sonhos intensos a noite toda.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Estela garante ao padre Pedro que teve sonhos intensos a noite toda. Ele sua frio. Helena aguarda telefonema de César, que espera Helena ligar. Padre Pedro comenta com Lorena que o batizado foi o seu último ato litúrgico. Estela garante a Pedro que vai embora junto com ele para onde ele for.

Santana e Lobato, de mãos dadas, conversam com Isabel sobre a internação da professora. Ela combina que irá para a recuperação depois da festa dos alunos. Paulinha chora, se sentindo uma desgraçada pela família que tem, e é consolada por Rodrigo. Téo, Salete e Lucas colhem sangue para o exame de DNA.

Hilda experimenta perucas e sugere que Heloisa faça um trabalho voluntário, mas ela reage. Estela declara o seu amor a Pedro, que consegue se declarar também. Carlinhos visita os avós e insiste que eles voltem para casa. A festa dos jovens na casa de César começa. Sílvia vê Caetano e Shirley se beijando e, quando a empregada vai tomar banho, chama o taxista para o seu quarto.

Fred pede um beijo a Raquel, que recusa. Clara e Rafaela se preparam para tirar uma foto juntas. Margareth e Roberto chegam na festa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.