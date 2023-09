Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Chef'. Nesse capítulo, Adelaide se tranca no lavabo com Santana, impede-a de sair e obriga-a a lavar o rosto.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Adelaide se tranca no lavabo com Santana, impede-a de sair e obriga-a a lavar o rosto. Lucas pede que Téo pague a passagem de Salete para que ela viaje com ele e Helena. Fernanda reage. Lobato e Adelaide disfarçam para que ninguém perceba que Santana está de porre. Helena deixa claro que deseja César de volta e garante estar esperando-o. Edwiges recusa uma carona de Cláudio. Diogo pergunta se Luciana não tem ciúmes de César com Helena.

Raquel tenta marcar uma conversa com Helena, mas ela avisa que está viajando. Paulinha percebe que Santana está embriagada e se aproxima. Raquel decide sair, mas dá de cara com Marcos em sua porta. Raquel fecha a porta na cara de Marcos e manda as suas coisas pela porteiro. Paulinha insufla Santana a pular na piscina. Os jovens gritam e ela salta na piscina, com estrondo. Adelaide, Lobato, Luigi e Lacerda e Marcinha ficam muito tensos.

Téo pede que Padre Pedro converse com Salete sobre seus sonhos com o anjo. Marcos ameaça Fred e Raquel manda que ele se afaste do aluno, ou terá que se entender com a polícia. Raquel pede a Fred que não saia de bicicleta sozinho. Santana dorme e Adelaide pede que Marcinha tranquilize os outros professores. Clara conta para Rafaela que Rodrigo a beijou e ela afirma que viu tudo. As duas se abraçam com carinho. Margareth comenta que disse para uma amiga que Clara estava namorando Rodrigo.

Clara grita que gosta de Rafaela. Rodrigo acha engraçado quando descobre que Diogo e Luciana já foram namorados. Estela e Dóris vão à igreja. Cláudio tenta se aproximar de Edwiges na missa, mas ela vira o rosto. Raquel tira a aliança e bate o telefone na cara de Marcos, ao ouvir a mesma musica. Edwiges abre a porta e dá de cara com Gracinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.