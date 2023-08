Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (2)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (2) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Uma Irmã Na Minha Vida'. Nesse capítulo, Heloisa se comove ao ouvir o depoimento de uma mulher que ama demais, mas depois sente um desconforto e acaba caindo fora da reunião.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Heloisa se comove ao ouvir o depoimento de uma mulher que ama demais, mas depois sente um desconforto e acaba caindo fora da reunião. Oswaldo avisa à filha que ela vai ter que se mudar logo. Santana manda o porteiro comprar uma garrafa de conhaque, mas Adelaide descobre a garrafa no armário e joga fora. Leopoldo se diverte com os passos que Carlinhos tenta lhe ensinar. Téo vai jantar na casa de Fernanda e Salete lhe conta que no seu sonho, um anjo apareceu para dizer que ele iria se casar com sua mãe. Lobato, Lacerda e Luigi visitam Santana. Helena e Hilda ficam felizes porque Heloisa pensa em voltar às reuniões do MADA. Raquel vê um vídeo de suspense com Fred e se assusta quando o telefone toca. Santana não encontra a garrafa, bebe perfume diluído em água com açúcar e chora com pena de si mesma. Téo janta com Helena e Lucas. Luciana aguarda impaciente um telefonema de César. Paulinha bate na casa de Marcinha e pede para dormir lá. Téo convida Helena para tomar um vinho, brinda, coloca uma bela música, cheio de segundas intenções. Helena tenta cortar o clima com Téo.

Paulinha confessa que entrou em crise ao ver seu quarto. César e o filho conversa, amistosamente, sobre os planos de trabalho de Rodrigo. Téo abraça Helena, ela tenta resistir, mas os dois acabam indo pra cama. Marcinha avisa Oswaldo que Paulinha irá dormir em sua casa por uma noite, mas exige que ela fale com o pai. Gracinha e Cláudio conversam e lancham no quarto. Marta decide que das duas uma: ou vai pagar uma nova viagem para Gracinha ou ela deverá dormir nas dependências dos empregados. No Nick Bar, Heloísa comenta sobre o MADA. Aproveitando o ensejo, Sérgio dá sua opinião: ela realmente deve frequentar um grupo de apoio ou fazer uma terapia. Heloísa reage com um discurso raivoso e enciumado. Sérgio então se levanta, vai embora e pega o carro. Heloísa se coloca na sua frente e quase é atropelada. Desesperada, corre pra casa de Helena acordando a todos, acusando Sérgio de ter tentado matá-la. Assustado, ele se refugia na casa de Hilda. César combina detalhes da viagem com Luciana. Heloisa se depara com o armário de Sérgio vazio. Raquel pedala e se apavora ao ver que está sendo seguida pelo carro de Marcos.

– Marcos segue Raquel. Heloisa insiste que Sérgio suba, quando ele passa na porta do prédio para pegar a sua mala. Carlinhos salta do ônibus ao ver Raquel cair da bicicleta e socorre-a. Heloísa implora, depois ameaça, mas Sérgio vai embora. Marcos manda flores para Raquel. Paulinha vibra ao chegar na escola de carro. Lorena confessa a sua felicidade por ter encontrado Expedito e afirma saber que Ana não aprova a relação dos dois. Expedito garante que está apaixonado por ela e que é isso que conta. Ana percebe a depressão de Santana, que garante ter parado de beber. Pérola e Luciana conversam sobre César, um pouco antes da filha viajar. Margareth insiste com Clara que ela tem uma doença e que está disposta a interná-la em uma clínica na Suíça. Antonio não deixa Heloísa subir e nem ligar para o quarto de Sérgio. Clara conta que vai voltar para casa e para ter dinheiro de volta precisa ficar afastada de Rafaela. Helena ouve comentários que Luciana viajou com César. Luciana e César se beijam e ela tira o roupão. Luciana e César se amam. Laura comenta com Tereza e Miguel que César se vinga nas mulheres de alguma decepção que sofreu.

Tereza fofoca sobre a relação de Diogo e Luciana. Laura convida-os para jantar em sua casa. César jura para Luciana que sabia desde o primeiro momento que alguma coisa ia acontecer entre eles. Sergio, Téo e Rafael conversam sobre amor. Santana bebe em um restaurante. Cláudio observa Gracinha trocar de roupa. Santana cruza com um aluno na pizzaria e os pais dele percebem que ela está de porre. Oswaldo leva uma comida para Paulinha, que recusa irritada. Santana vai à casa de Lorena, pede que ela a readmita e chora convulsivamente. Lorena manda que ela lute contra o alcoolismo. Clara e Rafaela se despedem com tristeza. Marina fica com ciúmes de Gracinha. Edwiges chega para o almoço na casa de Marta. César e Luciana tiram fotos. Ele convida-a para ficar mais uma noite. Marina aconselha Edwiges a não dar mole para Gracinha. Marcinha flagra seu pai beijando Luciana.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.