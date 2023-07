Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Vicky e a Musa'. Nesse capítulo, Ele dá um beijo nela, que chora.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Ele dá um beijo nela, que chora. Sílvia profetiza que o casamento da filha vai acabar. Diogo garante a Marina que a ama e não vai deixá-la. Marcinha pede que Raquel coloque-a no mesmo time de Fred. Rodrigo fica olhando Clara jogar vôlei na água. Lorena consola o filho. Rafaela repara os olhares de Rodrigo. Edwiges demonstra um leve ciúme de Gracinha. Marcondes avisa que Marina poderá engravidar outras vezes. Estela indica fotógrafos para o book de Expedito. Dóris sente o corpo dolorido pela surra, mas não comenta com ninguém. César procura por Luciana, mas não a encontra. Helena se perturba ao conversar com Lorena ao telefone e saber que ela está ao lado de César. Sônia assiste ao ensaio de Téo. Dóris se deslumbra no shopping com Estela, que acaba comprando um vestido para a assistente. Irene e Carlão lamentam a falta de dinheiro. Helena conversa com Téo sobre pequenos problemas de atenção de Lucas na escola e acha que é hora de revelar a verdade para o menino. Téo discorda, argumentando que não é o momento. Luciana chega para o plantão e vai ao quarto de Marina.

Luciana garante que sente muito, mas Marina ironiza que ela deve estar feliz. Dóris sonha em sair nas colunas sociais. Vidinha marca a sessão de fotos de Expedito. Marina pede que Diogo não se afaste mais do quarto. César convida Luciana a se juntar ao grupo que vai sair para tomar uns drinques, mas ela avisa que está de plantão. Teresa acha que ela deve investir, mas Luciana deixa claro que ele é seu chefe. César convida Luciana para almoçar ainda naquela semana Diogo dá comida na boca de Marina, ainda muito frágil. Marcinha se chateia ao ver Fred e Raquel lanchando juntos. Expedito faz fotos. Lorena, Dóris e Vidinha acompanham tudo, dando opiniões, olhando fascinadas e sorrindo entre si. Helena oferece um segurança para acompanhar Raquel, mas ela não aceita. Marina chora arrumando as roupinhas compradas para o filho. Helena se incomoda quando Luciana conversa com Téo sobre o seu trabalho com César e comenta que o médico está dando em cima dela. Helena se retira da mesa, alegando dor de cabeça. Santana aconselha Helena, que está se sentindo traída, a procurar César.

Hilda não consegue convencer Heloisa a sair de casa. Raquel se transtorna ao receber flores do ex-marido Marcos. Fred não se empolga quando Leonora mostra que comprou uma bicicleta para passear junto com ele. Laura combina de se encontrar com Marcinha. Todos adoram as fotos de Expedito. Rodrigo comenta com Helena que seu pai está perdendo o interesse por Laura. César elogia o trabalho de Luciana e insiste que eles almocem juntos um dia. Rodrigo leva Clara para passear em sua moto. Helena recrimina Estela por continuar bebendo. Ela pede ajuda à prima para doar um carro para a igreja. Fred vê Raquel sentada na praia e faz-lhe companhia. Leonora observa os dois de longe. César pede que Luciana faça-lhe uma massagem nos ombros. Lucas mostra para Helena e Téo uma foto de Salete que encontrou no quarto de hotel do pai. Laura entra em sua sala e dá de cara com Luciana fazendo massagem em César. César reage naturalmente e se dirige a ela para dar um beijo. Luciana, sem graça, se retira da sala. Laura demonstra estar enciumada.

Helena não gosta de saber que Salete esteve no Nick Bar. Raquel e Fred permanecem olhando o mar. Laura acusa Luciana de estar dando o bote. Luciana retruca que César está dando em cima dela, sim, mas ela não quer nada. Leonora chega perto de Fred e Raquel, que vai embora, e ameaça o filho de trocá-lo de escola. Helena sugere fazer uma quermesse em benefício da paróquia de Padre Pedro no dia do aniversário de Edwiges. Marcinha consola Laura, que chora muito e garante que não vai mais haver casamento. Clara e Rafaela discutem. César pede que Luciana desculpe-o e insiste que eles jantem juntos. Padre Pedro e Alzira vibram com a ideia da quermesse. Fernanda é demitida. Marcinha briga com o pai por ter humilhado Laura. Rodrigo adora ouvir que o casamento não vai acontecer. Téo consola Fernanda. Heloisa consegue falar com Sérgio. Salete pergunta se Téo não podia se casar com Fernanda e ser seu pai de verdade.

Que horas começa?

