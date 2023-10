Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (18)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (18) vai ao ar às 16:45, após 'Sessão da Tarde - Bem-vindo, Doutor'. Nesse capítulo, Inês reclama dos mimos com a neta.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Inês reclama dos mimos com a neta. Sérgio desabafa com Hilda que Heloisa reclamou que ele pensava mais em Téo do que nela. Helena chora pensando em Téo. Marcinha e Rodrigo combinam fazer na sua casa a festa de aniversário de 18 anos de Clara. Paulinha provoca querendo saber se vai ser uma festa hétero, mas Rafaela deixa claro que ela não será convidada. Rodrigo avisa Paulinha que não vai tolerar preconceito em sua casa. Ela se incomoda com a proximidade dele. Marcinha sugere que o aniversário de Fred também seja comemorado. Wilma é avisada que o estado de Fernanda é grave. Salete chora, lembrando do sonho em que procurava a mãe e não a encontrava. Margareth vasculha as coisas de Clara e rasga bilhetes e fotos de Rafaela.

Roberto pondera que não adianta nada e que ela deve deixar Clara viver a vida dela. César, Luciana e Laura acompanham os exames de Téo. Luciana explica para Helena que o quadro é estável e confessa estar muito nervosa. Wilma garante a Salete que Fernanda e Téo estão vivos. Lorena, Vidinha e Helena conversam com Téo na UTI. Leila comenta com Heloisa que ela está sendo muito egoísta, só pensando nela, quando Téo e Hilda estão em situação muito mais dramática. Alzira vibra ao saber do leilão das roupas de Estela. Estela limpa com seu lenço os braços de Padre Pedro, que estão sujos de terra. Gracinha avisa Celeste que não vai tirar a criança. Téo fala para Luciana e Pérola que Fernanda estava com ele na hora dos tiros.

Luciana vai ao pronto socorro. Leandro insiste que Hilda marque logo a cirurgia. Cláudio garante a Gracinha que nada faltará a ela, a seus pais e nem à criança. Raquel e Fred se encontram na piscina da escola. Helena acha o desenho de Salte nas coisas de Téo que estavam no carro. Luciana entra com Salete na UTI para ver Fernanda. Salete beija a mão de Fernanda, que permanece sedada. Luciana tranquiliza a menina. Helena observa Téo, ainda com o desenho de Salete na mão. Marcos aguarda fora da escola, enquanto Fred e Raquel tomam banho de piscina. Marta expulsa Gracinha e a família de sua casa ao saber que ela decidiu ter o filho. Gracinha enfrenta Marta e avisa que sairão só quando encontrarem outro lugar.

Marta passa mal, por causa da raiva. Luciana deixa o seu cartão com Salete, caso ela precisa de alguma coisa. Afrânio avisa Rebeca que os dois vão viajar. Marina fotografa Expedito. Diogo desconfia que ela está dando em cima do modelo. Hilda e Helena se irritam com Heloísa que acha o seu problema o maior de todos. Marcos vê de longe Fred se despedir de Raquel com um beijo no rosto. Laura faz massagem em César e beija-o. Téo pede que Luciana cuide de Fernanda e de Salete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:45, na Rede Globo.