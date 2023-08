Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (16)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Jornada da Vida'. Nesse capítulo, Yvone insiste para que Raquel abandone Marcos.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Yvone insiste para que Raquel abandone Marcos. Adriana garante a Heloísa que ela pode procurá-la quando quiser. Heloísa vai para a casa de Lorena e dá de cara com Sérgio. Ela tenta pedir desculpas, mas ele não quer conversa. Os amigos de Marcinha vão para sua casa assistir aos slides da festa. Luciana comenta com Téo que Tereza vai se mudar do apartamento. César e Matilde veem os slides com os jovens. Heloísa chora nos braços de Helena, afirmando que perdeu tudo. Sérgio sofre. Edwiges vê uma foto sua com Cláudio e sente saudades.

Gracinha se insinua para Cláudio. Hilda afirma para Helena que Heloísa precisa de tratamento. Sílvia mexe nas coisas de Shirley, desejando ter a vida dela. Heloísa revela para Leila que foi ao MADA, mas afirma que acha que Sérgio já está com outra. Leila garante a ela que não e a incentiva a continuar indo às reuniões. Gracinha manda que Cláudio entre em seu quarto. Fred vê que Raquel está com um olho roxo. Gracinha pede que Cláudio a beije. Gracinha e Cláudio se beijam longamente e se amam.

Raquel não dá nenhuma explicação a Fred. Edwiges se preocupa com a sua virgindade. Heloisa chora, garante que vai morrer sem Sérgio e pede que Leila entregue ao marido uma carta quando ela não estiver mais no mundo. César insiste que Luciana aceite convite para ir à sua casa um dia, tranca a porta de sua sala e beija-a com ardor. Celeste sorri ao perceber que Cláudio e Gracinha estão juntos no mesmo quarto. Gracinha garante a Cláudio que ele não tem nenhum compromisso com ela. Ele pensa em Edwiges depois do amor.

Rodrigo convida Edwiges para ver o vídeo em sua casa. Afrânio acha que Diogo está pensando em se separar de Marina e comenta com Sílvia que ele pediu para viajar para pensar sobre a vida. Rafaela comenta com Clara um episódio de discriminação acontecido com duas jovens em um bar. Marcos provoca Fred insinuando que ele é gay e usa salto alto. Fred reage mandando que ele tire as ferraduras.

