Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (12) vai ao ar às 16:45, após 'Sessão da Tarde - Trolls'. Nesse capítulo, Marcinha leva Helena para cumprimentar César.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Marcinha leva Helena para cumprimentar César. Fred tira Raquel para dançar. Marcinha se aproxima para dançar com Fred, mas ele sai da pista. Ela chora de raiva e vergonha. Dóris sente-se aliviada ao ter certeza que não está grávida. Leopoldo mostra-se confuso. Helena convida Rodrigo para formar um grupo de teatro na escola. César se aproxima e conversa com os dois. Matilde cumprimenta friamente Helena.

Heloísa chora quando Sérgio fala de filhos. Helena faz questão de dizer para César que foi à festa por causa de Marcinha. Ele ironiza, confundindo-ª Dóris pega dinheiro e um batom da bolsa de Estela. Dr Trindade examina Leopoldo e acha que ele está com uma infecção. Laura liga para César, mas ele não atende. Dóris fala algumas vezes que Leopoldo que não vai durar muito, o que deixa Carlão fora de si.

Carlinhos faz carinho no avô. Flora fica contente com a recuperação do marido. Helena almoça com Expedito e Lorena. Marcinha chega com Laura e apresenta-a às professoras. César entra no restaurante. César deixa claro que prefere se casar somente no civil e fazer uma festa bem íntima. Marcinha comenta que estão ali para discutir detalhes do casamento. O hotel se agita com a produção de um desfile.

Laura insiste em saber se César está se sentindo pressionado, mas ele não responde. Luciana sugere um procedimento e César aceita. Os alunos vibram com o exercício proposto por Santana, que faz com que compreendam as dificuldades dos idosos. Helena repreende Santana, que coloca vodca na xícara de café. Laura não gosta nada de ver César e Luciana conversando animadamente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:45, na Rede Globo.