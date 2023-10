Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - A Última Escapada'. Nesse capítulo, Fred não tira os olhos de Marcos, que brinda à chegada da mulher.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

Fred não tira os olhos de Marcos, que brinda à chegada da mulher. César e Helena veem juntos as fotos do passado. Raquel propõe não denunciar Marcos se ele desaparecer. Ele garante que não a denuncia se ela voltar para ele. Ela jura que não vai abandonar o que ama, e ele ameaça levantar e tornar público naquele momento o caso dela com Fred.

Rodrigo faz o papel de Romeu e lembra-se da mãe. César acha que eles não devem mentir, quando Helena insiste em contar para todos que eles se apaixonaram agora. Hilda se descontrola quando Heloisa garante preferir um câncer ao desamor.

Marcos leva Raquel para a sua suíte e beija-a à força. Ela dá-lhe uma bofetada e ele avança nela com a raquete. Raquel consegue fugir. Dá de cara com Fred cai nos braços dele, pedindo que ele se cuide. Sérgio garante a Helô que humilhação seria fazer amor com ela sem vontade.

Leandro que ir com Hilda ao médico, mas ela descarta. Fred bate na casa de Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.