Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Vitórias de Uma Vida'. Nesse capítulo, O beijo entre Raquel e Fred fica mais intenso, mas ela o afasta.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quarta-feira

O beijo entre Raquel e Fred fica mais intenso, mas ela o afasta. Lorena aconselha Vidinha a ficar longe de Sérgio. Heloísa sofre quando Sérgio a acusa de cortar qualquer desejo. Fred pede que Raquel comemore o fato dele estar vivo. Eles se amam. Sérgio pede desculpas a Heloísa.

Afrânio se prepara para viajar. Silvia se decepciona ao saber que Marina volta no dia seguinte e que não poderá ficar em casa sozinha por mais tempo. Helena se irrita ao saber que Luciana levou Lucas ao hospital. Téo conversa animado com o filho. A professora Adelaide conversa com Luigi e pede que sejam discretos para que ninguém perceba o namoro dos dois na escola.

A maioria da turma de Marcinha decide que os adultos serão convidados para a festa a fantasia. Cláudio convida Edwiges para jantar, mas a conversa é interrompida pela chegada de Gracinha que avisa que não pôde entrar no apartamento porque Marta proibiu.

Diogo se despede de Teo e de Luciana. Paulinha recebe um recado para o pai com o numero do telefone da mãe.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.