Que horas começa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua neste domingo (19)?

O programa "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" irá ao ar, neste domingo (19), às 14h30, na TV Globo. O programa inicia logo após a exibição da "Temperatura Máxima".

Com apresentação de Leandro Hassun, o reality culinário conta com a presença do chef João Diamante e da chef Paola Carosella, que avaliarão as iguarias preparadas pelos participantes, levando em consideração o uso de temperos, ponto correto e preparação dos pratos.

Neste domingo, Ludmilla, George Sauma e Palomma Duarte levam suas mães para o palco da atração, e colocam a mão na massa para disputar a preferência dos jurados.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA

A cada semana, três duplas de mães e filhos famosos competem entre si em duas provas na cozinha. Os filhos cozinham e podem até ter a ajuda das mães, mas terão que lidar com as consequências desse pedido.

No fim dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada episódio, apenas uma dupla sai como campeã.

QUE HORAS COMEÇA 'MINHA MÃE COZINHA MELHOR QUE A SUA'?

O reality vai ao ar neste domingo (19) após "Temperatura Máxima", às 14h30.