Que horas começa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua deste domingo (19)?

O 4º episódio do programa "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" vai ao ar neste domingo (19), às 14h. O programa inicia logo após a 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

Com a premissa de que a comida é vista como sinônimo de afeto, o novo reality conta com a presença do chef João Diamante, do humorista Leandro Hassun e da chef Paola Carosella em seu comando.

Os convidados que entram na disputa desta semana são o cantor Lucas Lima, a influenciadora Thaynara OG, a atriz Renata Castro Barbosa e suas mães, Lorena, Antonieta e Déa, respectivamente.

Paola e Diamante têm a missão de avaliar as receitas. Eles levam em consideração temperos, ponto correto e apresentação do prato.

FORMATO DO PROGRAMA

O formato parece bem simples. Personalidades, seja da música, do esporte ou da TV, cozinham junto das mães em uma dinâmica de disputa para definir, de fato, sob o júri de Paola e João, quem reproduz um prato da melhor forma. Ao todo, dez episódios completam a primeira temporada do programa nas tardes de domingo da emissora.

A cada semana, três duplas de mães e filhos famosos competem entre si em duas provas na cozinha. Os filhos cozinham e podem até ter a ajuda das mães, mas terão que lidar com as consequências desse pedido.

No fim dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada episódio, apenas uma dupla sai como campeã.

QUE HORAS COMEÇA 'MINHA MÃE COZINHA MELHOR QUE A SUA'?

O reality vai ao ar no domingo (19) após "Temperatura Máxima", às 14h.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, no canal GNT e também está disponível no streaming Globoplay.