Que horas começa Masterchef+ hoje? Veja detalhes do programa desta terça (22)

O segundo episódio de Masterchef+ 2022 vai ao ar às 23h, desta terça-feira (22), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No primeiro desafio da noite, os participantes terão de fazer um prato tradicional em que o camarão seja o protagonista. Entre as opções estão camarão na moranga, estrogonofe, empada, camarão à provençal, risoto, bobó, moqueca e escondidinho de camarão.

Cada receita, com suas características e processos específicos, vai demandar conhecimento e técnica. Para definir quem irá preparar cada versão, Ana Paula Padrão comanda pela primeira vez o Bingo MasterChef. Depois do sorteio das bolinhas, o grupo dá início à saga.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça garantem que não vão dar mole para os veteranos e ficam de olho em todos os detalhes, desde a limpeza do animal até a escolha dos ingredientes e o passo a passo para elaborar a iguaria. Ao final do cronômetro, os melhores cozinheiros sobem ao mezanino e conquistam mais uma semana no jogo.

São doces cheios de beleza e com sabores irresistíveis, como fubá com goiabada, abacaxi com coco, floresta negra, ameixa com doce de leite, banana com caramelo e morango com chantilly. O vencedor do desafio anterior tem a importante missão de escolher qual bolo cada um irá preparar. Depois de muito corre-corre e luta contra o tempo para entregar uma sobremesa perfeita, os chefs definem quem será o primeiro eliminado.