Que horas começa Masterchef Brasil, hoje terça (15)?

O décimo sexto episódio de MasterChef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (15), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, os participantes serão desafiados em uma prova sem tempo determinado e sobremesa da chef Helena Rizzo.

Na primeira prova da noite, os cozinheiros terão que aliar criatividade e tempo para entregar um prato perfeito. Já no desafio eliminatório, Helena Rizzo apresenta uma sobremesa de sua autoria inspirada na música “Da Lama ao Caos”, da banda Chico Science & Nação Zumbi.

A jurada dará uma aula mostrando aos cozinheiros como reproduzir a iguaria, cheia de processos, que leva berinjela defumada, coalhada orgânica de leite de cabra, pistaches caramelados, gelatina de flor de laranjeira, pele de lima-da-pérsia confeitada, massa filo e sorvete de gergelim preto.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.