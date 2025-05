Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (31)

A novela 'História de Amor' deste sábado (31) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Helena fica nervosa ao ver Carlos.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Helena fica nervosa ao ver Carlos. Marta aconselha Helena a ir falar com ele. Joyce conta para Caio que encontrou com Bruno. A pedido de Dalva, Caio convida Joyce para jantar com a família dele. Também chama Helena. Marta ajuda a aproximar Helena de Carlos. Os dois acabam ficando sozinhos.

Carlos confessa que foi ao bar para se lembrar dela. Helena concorda. Daniel tenta seduzir Bianca durante o jantar. Carlos convida Helena para ir ao seu apartamento, mas ela nega. Helena se irrita e vai embora. Paula liga para Carlos e ele desliga na cara dela. Assunção não concorda que Valkíria trabalhe fora.

Silvana vai à casa de Helena convidá-la para o jantar com Dalva e decide convidar Assunção. Assunção é rude com Silvana e Helena intervém. Em resposta, Assunção briga com a ex-mulher e Silvana fica horrorizada com o que vê. Fabrício vai à agência de Silvana e Vandinha se interessa pelo médico.

Helena diz a Silvana que não pode aceitar o convite de Dalva. Paula aparece de surpresa na clínica. Mariana e Léo resolvem adotar uma criança. Caio leva Joyce à casa de Silvana. Carlos vai até a casa de Paula. Helena chega de surpresa no jantar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.