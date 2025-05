Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (24)

A novela 'História de Amor' deste sábado (24) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bianca (Maria Ribeiro) prepara um roteiro de viagem para Daniel (José de Abreu).

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Bianca (Maria Ribeiro) prepara um roteiro de viagem para Daniel (José de Abreu). Sheila (Lília Cabral) lê o fax que Bianca enviou para Daniel e descobre que ele está preparando uma viagem com ela. Sheila e Carlos conversam sobre Paula. Ele pergunta sobre Helena. Daniel convida Sheila para viajar com ele e, mais uma vez, ela nega.

Marta (Bia Nunnes) diz a Helena que olhou no espelho a cicatriz da cirurgia e não ficou nervosa. Zuleika (Eva Wilma) dá de cara com Helena na loja onde Marta trabalha. Zuleika simpatiza com Helena, mas não deixa de ser irônica. Neusa (Mônica Carvalho) vê Mariana (Monique Curi) mexendo nas joias de Zuleika.

Zuleika e Helena conversam sobre o acidente de Paula. Mariana ameaça Neusa caso ela conte para Zuleika que a viu mexer nas suas coisas. Joyce liga para Caio para contar que sonhou com ele e com a filha. Ela o convida para jantar. Bruno grita com Rafaela (Marly Bueno) e diz que não viajará antes do nascimento da filha de Joyce.

Todos na clínica percebem que Carlos não está bem. Ele chora com saudades de Helena. Marta compra uma camisola nova. Sheila espera por Carlos no seu flat. Caio leva flores para Joyce.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.