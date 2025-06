Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (24)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (24) vai ao ar às 14:30, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce diz a Helena que ficará na casa do pai enquanto ele estiver no hospital.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Joyce diz a Helena que ficará na casa do pai enquanto ele estiver no hospital. Helena tenta argumentar, mas Joyce não muda de ideia. Assunção sente medo de ficar inválido. Valkíria conta para Assunção que Luizinho o viu mexer o pé. Carlos diz a Olga que o relacionamento dele com Paula não tem compromisso. Maristela pede para ficar hospedada na casa de Zuleika. Xavier vai ao hospital visitar Assunção.

Assunção pede para falar com Helena. Helena vai ao hospital e fica chocada ao encontrar Assunção em uma cadeira de rodas. Helena se emociona ao ver Assunção. Bruno e Joyce passeiam de carro. Maristela e Mariana vão à praia como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Assunção perdoa Helena e conta que sonhou com a neta e com toda a família reunida em torno de uma árvore de Natal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:30, na Rede Globo.