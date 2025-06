Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (17) vai ao ar às 15:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Luizinho dá aula de ginástica para as crianças na praia, no lugar de Assunção.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Luizinho dá aula de ginástica para as crianças na praia, no lugar de Assunção. Joyce fica com ódio do quarto da filha. Caio conforta Joyce. Valkíria diz a Helena que gostaria que Carlos ficasse no hospital com ela para terem mais notícias sobre Assunção. Helena diz que não vai entrar no quarto de Assunção para não irritá-lo.

Sheila conversa com Carlos e diz que anda deprimida. Valkíria se comove ao ver Assunção na cama do hospital. Carlos vai à casa de Helena. Joyce e Luizinho visitam o pai. Luizinho e Joyce visitam Assunção e ele fica comovido ao rever os filhos. Carlos diz a Helena que ela não deve se sentir culpada pelo acidente de Assunção.

Paula manda Tânia dizer a Carlos que ela tem um assunto urgente para falar com ele.Dalva, cínica, liga para Joyce para ter notícias dela e de pai. Assunção se desespera ao perceber que não sente as pernas.Carlos chega na hora e tenta acalmar Assunção. Olga consola Helena.

Gomide atende ao pedido de Mariana e vai até a casa de Zuleika conversar com ela. Luizinho vê o pai mexer o pé.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:45, na Rede Globo.