Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (10) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Zuleika manda Rômulo chamar Gomide para uma conversa séria.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Zuleika manda Rômulo chamar Gomide para uma conversa séria. Sheila liga para Carlos e ele a confunde com Paula. Xavier conta para Sr. Noé que terá uma entrevista de emprego no shopping na hora do almoço. Helena arruma o quarto para Joyce, mas ela avisa que vai passar uns dias na casa de Assunção. Joyce prepara uma mochila e sai de casa, deixando Helena arrasada.

Rafaela diz à Olga que não gostou dela ter ido ao piano-bar ver Bruno tocar. Xavier consegue um emprego no shopping, graças a seu ato heroico no episódio do assalto. Bianca recebe flores de Daniel. Soninha diz à Helena que Daniel e Bianca estão namorando. Helena visita Sheila para consolá-la. Bruno encontra Joyce na praia e ela não lhe dá muita atenção.

Daniel vai à casa de Bianca formalizar o namoro. Daniel e Bianca ficam nervosos, mas Olga descontrai o ambiente. Mariana acusa Neusa de ter roubado uma saia. A família de Bianca comemora o namoro dela com Daniel. Ele da à Bianca um anel de noivado. Neusa jura para Zuleika que não roubou a saia de Mariana.

Paula convence Carlos a saírem para jantar com Daniel, Bianca e toda a família. Sheila sai com Tânia e as duas vão ao mesmo restaurante onde está acontecendo a comemoração do noivado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.