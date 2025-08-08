Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela. Mais uma vez, Joyce tenta se aproximar, e Marininha o tira. Na hora dos parabéns, Marininha beija Bruno e Joyce fica constrangida.

Caio gosta de ver a reação de Joyce. Carlos vai à casa de Sheila e tenta convencê-la a tirar férias. Quando Bruno vai sair com seu carro, Joyce aparece no banco de trás.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.