Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (30)

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (30) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Carlos vai à casa de Paula examinar Rômulo.

Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira

Carlos vai à casa de Paula examinar Rômulo. Dalva compra uma roupa de bebê e pede a Caio que dê a Joyce. A aula de Assunção na praia é filmada para exibição em seu programa. Bruno liga para Joyce várias vezes, mas não consegue falar com ela. Bruno vai à casa de Joyce e ela fica constrangida. Bruno leva uma rosa para Joyce e diz a ela que quer continuar sendo seu amigo, mesmo sabendo que ela está bem com Caio.

Joyce diz a Bruno que o adora e não quer se afastar dele. Carlos desabafa com Sheila que ainda pensa muito em Helena. Ele conta ainda que não há a menor chance dele e Paula reatarem. Helena se arrepende de ter se separado de Carlos. Silvana pede para Vandinha dar um jeito na vida dela. Zuleika promete ajudar Neusa no enxoval de casamento. Daniel sai com Bianca para jantar. Helena vai a um bar com Marta e vê Carlos tomando chope sozinho.

Helena fica nervosa ao ver Carlos. Marta aconselha Helena a ir falar com ele. Joyce conta para Caio que encontrou com Bruno. A pedido de Dalva, Caio convida Joyce para jantar com a família dele. Também chama Helena. Marta ajuda a aproximar Helena de Carlos. Os dois acabam ficando sozinhos. Carlos confessa que foi ao bar para se lembrar dela. Helena concorda. Daniel tenta seduzir Bianca durante o jantar.

Carlos convida Helena para ir ao seu apartamento, mas ela nega. Helena se irrita e vai embora. Paula liga para Carlos e ele desliga na cara dela. Assunção não concorda que Valkíria trabalhe fora. Silvana vai à casa de Helena convidá-la para o jantar com Dalva e decide convidar Assunção.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.