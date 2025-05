Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (23)

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (23) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Cheia de saudade, Joyce abraça Bruno e conta que Caio resolveu assumir o bebê.

Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira

Cheia de saudade, Joyce abraça Bruno e conta que Caio resolveu assumir o bebê. Ele se mostra compreensivo. Carlos aceita jantar com Paula. Bruno quer saber de Joyce se pode ter esperanças em relação a ela. Caio disfarça o ciúme quando Silvana tece elogios a Bruno. Sheila diz a Tânia que Bianca é a culpada por ela não estar bem com Daniel.

Na casa de Olga (Yara Côrtes), todos almoçam com Bruno. Mais tarde, ele relembra a conversa com Joyce e resolve ir à procura de Caio. Caio (Ângelo Paes Leme) recebe Bruno (Claudio Lins) com grosseria. Bruno fala de seu amor por Joyce (Carla Marins), deixando Caio confuso. Caio diz a Bruno que ele não será padrinho de sua filha.

Carlos (José Mayer) vai jantar com Paula (Carolina Ferraz), mas só pensa em Helena (Regina Duarte). Bianca (Maria Ribeiro) prepara um roteiro de viagem para Daniel (José de Abreu). Sheila (Lília Cabral) lê o fax que Bianca enviou para Daniel e descobre que ele está preparando uma viagem com ela. Sheila e Carlos conversam sobre Paula.

Ele pergunta sobre Helena. Daniel convida Sheila para viajar com ele e, mais uma vez, ela nega. Marta (Bia Nunnes) diz a Helena que olhou no espelho a cicatriz da cirurgia e não ficou nervosa. Zuleika (Eva Wilma) dá de cara com Helena na loja onde Marta trabalha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.