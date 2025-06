Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Xavier começa a trabalhar no shopping.

Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira

Xavier começa a trabalhar no shopping. Assunção coloca o apartamento em que Joyce e Helena moram no nome da filha. Helena mostra o quarto do bebê para Joyce e ela se emociona com o cuidado da mãe. Assunção conta para Helena que comprou o apartamento para a filha. Ela, com ciúmes, briga com Assunção. Ele sai dirigindo em alta velocidade e sofre um acidente. Joyce briga com Helena e sai de casa furiosa. Assunção, desacordado, é levado para o hospital.

Valkíria liga para Helena para ter notícias de Assunção, que estava demorando a chegar em casa. Os médicos levam Assunção para a sala de cirurgia. Joyce sente um aperto no peito. Valkíria liga mais uma vez para Helena, preocupada com o sumiço do marido. Um funcionário da televisão onde Assunção trabalha vai à casa de Valkíria avisá-la sobre o acidente. Valkíria fica desesperada. Ela fala com Helena e as duas vão ao hospital.

Marta e Xavier ficam sabendo do acidente. Valkíria e Helena são avisadas de que Assunção está operando a coluna. Helena fica preocupada com Joyce e liga para Daniel. Carlos vai até o hospital oferecer apoio. Helena diz a Carlos que se sente culpada pelo acidente. Bruno busca Ritinha e Luizinho no colégio. Caio procura distrair Joyce, preparando a moça para a notícia do acidente. Bruno leva Ritinha e Luizinho para sua casa.

Carlos esclarece algumas dúvidas de Helena sobre o acidente. Yara escuta Daniel falando para Sheila que Carlos foi ao hospital. Ela liga para Paula e conta tudo. Carlos volta para a clínica e se depara com Paula em sua sala pedindo explicações. Joyce volta para casa e Helena conta que Assunção sofreu um acidente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.