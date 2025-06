Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sheila se faz de desentendida diante de Daniel, e ele diz que o relacionamento deles acabou.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Sheila se faz de desentendida diante de Daniel, e ele diz que o relacionamento deles acabou. Ela fica desorientada. Assunção marca um encontro com Joyce e os dois fazem mistério sobre o que estão tramando juntos. Carlos vai até o apartamento de Sheila. Sheila fica nervosa diante de Carlos. Ele a aconselha a parar com a bebida e comprimidos.

Daniel fala para Bianca que já resolveu seu problema com Sheila. Carlos sugere a Sheila que ela faça uma viagem de dois ou três dias. Carlos avisa na clínica que Sheila ficará alguns dias sem trabalhar. Daniel almoça com Bianca e conta como foi a conversa com Sheila. Os dois fazem planos para o futuro. Bruno fica magoado porque ninguém de sua família vai assisti-lo no piano-bar.

Bruno vai começar a tocar quando vê Olga entrar no restaurante com os três funcionários de sua casa. Bruno abraça a avó antes de começar a apresentação, e dedica a noite de estreia para ela. Em conversa com Marta, Helena sente por Joyce ter se afastado de Bruno. Cínica, Dalva aconselha Joyce a fazer as pazes com a mãe. Zuleika manda Rômulo chamar Gomide para uma conversa séria.

Sheila liga para Carlos e ele a confunde com Paula. Xavier conta para Sr. Noé que terá uma entrevista de emprego no shopping na hora do almoço. Helena arruma o quarto para Joyce, mas ela avisa que vai passar uns dias na casa de Assunção.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.