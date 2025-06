Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Silvana vai à casa de Helena convidá-la para o jantar com Dalva e decide convidar Assunção.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Silvana vai à casa de Helena convidá-la para o jantar com Dalva e decide convidar Assunção. Assunção é rude com Silvana e Helena intervém. Em resposta, Assunção briga com a ex-mulher e Silvana fica horrorizada com o que vê. Fabrício vai à agência de Silvana e Vandinha se interessa pelo médico.

Helena diz a Silvana que não pode aceitar o convite de Dalva. Paula aparece de surpresa na clínica. Mariana e Léo resolvem adotar uma criança. Caio leva Joyce à casa de Silvana. Carlos vai até a casa de Paula. Helena chega de surpresa no jantar. Todos ficam surpresos com a chegada de Helena.

Urbano é simpático e Dalva tenta disfarçar a arrogância. Joyce fica arredia com a presença da mãe. Bruno sofre com a ausência de Joyce. Silvana fica muito feliz ao ver Helena. Paula e Carlos estão em um clima romântico. Ela insiste em saber com quem Carlos estava na choperia. Ele diz que estava com Helena.

Vandinha chega e acaba com a noite dos dois. Silvana convida Helena para almoçar. Sheila e Daniel encontram Bianca no Piano Bar. Sheila fica com ciúmes. Em casa, Helena e Joyce discutem novamente. Joyce é atropelada por uma bicicleta e Assunção corre para socorrê-la.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.