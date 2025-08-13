Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)
A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Caio estaciona o carro e fica em dúvida se deve ir ao apartamento de Joyce.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira
Caio estaciona o carro e fica em dúvida se deve ir ao apartamento de Joyce. Ela telefona para Bruno, mas é Olga quem atende e pede para marcar um encontro com a moça no clube. Sheila ouve Daniel dizer que Paula marcou uma consulta e fica intrigada. Joyce diz a Caio que Bruno será o padrinho de Alice. Ele fica furioso e começa a ofender a ex, que lhe dá uma bofetada.
Caio revida e os dois brigam. Daniel confirma a gravidez de Paula. O médico lembra a conversa que teve com Paula, em que ela dizia que não gostaria de ter filhos. Carlos e Helena planejam fazer uma viagem à Europa. Paula pede a Daniel que guarde segredo sobre sua gravidez, e assume que está em dúvida se quer ter o bebê.
Zuleika fica assustada com a confirmação da filha. Helena chega em casa e fica sabendo da briga entre Joyce e Caio. Sheila vai à clínica depois que todos foram embora, para procurar a ficha de Paula. Olga diz a Bruno que ele pode aceitar o convite de Joyce para batizar Alice. Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário.
Sheila não encontra a ficha de Paula. Carlos chega à casa da avó, feliz com o encontro que teve com Helena. Helena conversa com Joyce sobre o batizado de Alice.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.