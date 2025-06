Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Daniel e Bianca ficam nervosos, mas Olga descontrai o ambiente.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Daniel e Bianca ficam nervosos, mas Olga descontrai o ambiente. Mariana acusa Neusa de ter roubado uma saia. A família de Bianca comemora o namoro dela com Daniel. Ele da à Bianca um anel de noivado. Neusa jura para Zuleika que não roubou a saia de Mariana. Paula convence Carlos a saírem para jantar com Daniel, Bianca e toda a família. Sheila sai com Tânia e as duas vão ao mesmo restaurante onde está acontecendo a comemoração do noivado.

Sheila finge não ter ficado abalada ao ver Daniel com Bianca . Paula debocha da situação. É exibida a matéria sobre Assunção com os alunos da praia. Na clínica, Sheila pede champanhe e vai até à sala de Daniel participar do brinde ao namoro dele. Ela observa a comemoração com ódio. Valkíria conversa com Joyce sobre Helena , mas a moça parece irredutível. Urbano vai ao apartamento de Helena.

Helena recebe Urbano com carinho e ele lhe entrega as plantas e compotas de doce que Silvana mandou. Mariana provoca Neusa e ela pede as contas para Zuleika, que não aceita. Helena mostra o quarto da neta para Urbano. Sheila e Paula discutem na clínica. Carlos repreende as duas. Xavier se despede dos amigos da lanchonete. Helena apronta o quarto da neta. Xavier começa a trabalhar no shopping.

Assunção coloca o apartamento em que Joyce e Helena moram no nome da filha. Helena mostra o quarto do bebê para Joyce e ela se emociona com o cuidado da mãe. Assunção conta para Helena que comprou o apartamento para a filha. Ela, com ciúmes, briga com Assunção. Ele sai dirigindo em alta velocidade e sofre um acidente.

