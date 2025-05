Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela deste sábado (24)

A novela 'Garota do Momento' deste sábado (24) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Todos se preocupam com Bia.

Resumo completo de 'Garota do Momento' deste sábado

Todos se preocupam com Bia. Talía diz a Jacira que voltará para o México. Topete enfrenta Orlando e rejeita o flerte de uma menina. Maristela se irrita com o sucesso de Basílio. Juliano tenta mais uma vez se reaproximar de Clarice. Celeste descobre que Edu tem dois empregos. Basílio entrega o dossiê contra os Alencar para Zélia.

Eugênia e Jacira salvam Teresa da armadilha de Talía. Raimundo oferece um apartamento a Edu e Celeste. Todos sofrem com a falta de notícias de Bia. Talía é presa. Laurentino chega para anunciar o fim da cirurgia de Bia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.