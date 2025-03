Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Garota do Momento' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta quarta-feira

Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene. Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha. Beto filma seu comercial.

Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia. Raimundo descobre que Marlene foi amante de Juliano. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.