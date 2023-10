Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (7)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (7) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Merreca encontra cruz de ouro de Maria Navalha.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Luna explica para Miguel que sua mãe sumiu para ir atrás da cruz de ouro. Gláucia manda a foto de Barreto com Cecília e Maria Navalha para Pascoal. Lampião decide fazer uma festa em homenagem a Maria Navalha. Bartô dá aula para Jefinho. Kirida exige que Caíto faça suas fotos para o concurso. Vitor se desculpa com Bianca. Rui faz uma foto do desenho de Cata Ouro.

Maria Navalha mostra a cruz de ouro para Cecília. Alícia e Cláudio fazem uma performance na Fuzuê e são muito aplaudidos. Preciosa chora no colo de Bebel. Luna, Domingos, Jefinho, Lampião, Soraya e Bartô surpreendem Maria Navalha. Merreca invade a casa de Luna e encontra a cruz de ouro de Maria Navalha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.