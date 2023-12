Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (30) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Pascoal ajuda Preciosa com seu novo plano contra Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Pascoal negocia com César seu afastamento de Luna. Barreto abre um inquérito contra César. Francisco se surpreende ao ver o tamanho do abaixo-assinado contra a candidatura de Caíto/Raquel. Francisco trata Soraya com frieza. Vitor convence Caíto a não desistir do concurso da Fuzuê. Bebel alerta Maria contra César.

César convence Luna a não denunciar Pascoal. Pascoal ajuda Preciosa com seu novo plano contra Luna. Cecília fica indignada ao descobrir que o inquérito contra César será encerrado. Bebel questiona César sobre a proteção de Pascoal. Preciosa e Pascoal chegam ao local da cooperativa ilícita.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.