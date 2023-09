Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (30) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel e Jefinho decidem se unir.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Luna fica atônita com a aparição de Maria Navalha. Miguel liga para Rui, que disfarça ao ver a câmera de segurança. Bebel conta sobre sua conversa com Nero para Preciosa. Alícia discute com Rejane. Luna questiona Maria Navalha sobre seu paradeiro. Cláudio vê os documentos sobre Cata Ouro na mesa de Cecília. Barreto leva Luna e Maria Navalha para a delegacia.

Kirida pensa em acabar com a farsa de Rejane. Rejane teme a volta de Maria Navalha. Barreto questiona Maria Navalha sobre sua ligação com Cata Ouro. Luna tenta conversar com a mãe. Preciosa acredita que Nero enganou seu pai. Miguel e Jefinho decidem se unir para ajudar Luna. Luna confronta Maria Navalha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.