Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (3) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, César manda Julião plantar a arma que usou.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Pascoal convence Preciosa de que não atentou contra César. Cecília é hostil com Barreto. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Barreto vai à joalheria falar com Preciosa e Bebel. Bebel acusa César de ter planejado o seu atentado. Pascoal vai à delegacia. Heitor oferece um trabalho para Jefinho e Selena, sem falar com Tonico.

César manda Julião plantar a arma que usou no atentado na Fuzuê. Barreto recebe uma denúncia anônima. Preciosa garante a Rui que atrapalhará o lançamento de Luna. Barreto encontra a arma plantada por Julião na sala de Nero.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.