Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (27) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel afirma a Luna que não empurrou Julião.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Miguel afirma a Luna que não empurrou Julião. Preciosa discute com Heitor. César explica para Rui seu plano contra Pascoal. Pascoal manda Vieira procurar o perito que o ajudou com o acidente de César. Miguel e Luna discutem por causa de Julião. Soraya tem uma conversa séria com Merreca. Jefinho tem uma ideia para salvar sua carreira e fala com Tonico.

Maria tira satisfações com César. Miguel e Luna pensam um no outro. Miguel vai ao banco com Maria. Pascoal descobre que Cecília esteve na cidade onde ocorreu o acidente de César. Maria descobre que foi roubada, e Miguel suspeita de César.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.