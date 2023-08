Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (26)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (26) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna recebe um telefonema.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Nero mostra para Luna a chave de lua. Kirida conta para Miguel sobre o funcionário que ajudou Maria Navalha. Olívia e Francisco continuam sendo fotografados na praia. Preciosa inventa uma desculpa para Alícia ajudá-la a se aproximar de Miguel e Luna. Pascoal fala para Heitor que eles precisam se unir a Merreca. Alícia derruba uma bandeja de doces em Preciosa.

Merreca invade a casa de Luna e exige que Nero pague sua dívida. Merreca pega a chave de lua, e Luna fica preocupada. Miguel tenta falar com Vanderlei no hospital. Miguel e Luna pensam um no outro. Francisco vê Nero pegando dinheiro no cofre e o questiona. Pascoal fala com Merreca. Luna recebe um telefonema, e acredita se tratar de sua mãe.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.