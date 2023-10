Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (21)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (21) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa planeja se vingar de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Preciosa culpa Luna por sua prisão. Pascoal comenta com Heitor que Miguel pode ser um problema em sua busca pelo tesouro. Cláudio conta suas descobertas sobre o tesouro para Miguel. Preciosa e Pascoal são fichados na delegacia. Barreto interroga Pascoal sobre seu envolvimento com César.

Preciosa se enfurece ao saber que Bebel levou Bernardo à Fuzuê. Luna pensa em Miguel e Jefinho. Bebel se encontra com Maria Navalha no Beco do Gambá. Preciosa planeja se vingar de Luna. Olívia diz a Miguel que voltará para Portugal. Jefinho e Luna se aproximam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.