Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (18) vai ao ar às 19:50, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Bebel expulsa Pascoal de sua casa.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Bebel expulsa Pascoal de sua casa. Miguel e Luna ficam juntos. Heitor fala com Preciosa. Pascoal pensa em uma estratégia para chegar ao tesouro. Selena provoca Jefinho. Maria Navalha se aconselha com Lampião. Luna chega para a reunião com Tonico. Miguel, Nero e Cláudio conversam com Mariângela. Pascoal aborda a pesquisadora do museu para falar sobre o tesouro. Francisco acerta com Lampião a realização da segunda etapa do Rainha da Fuzuê no Beco do Gambá.

Gláucia procura Heitor e exige ajuda com as altas taxas dadas por Merreca. Luna reclama das imposições de Tonico para gravar o clipe e tirar as fotos com Jefinho. Bebel mostra um vídeo de Bernardo para Preciosa, que se emociona. Miguel flagra Luna e Jefinho em uma pose comprometedora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:50, na Rede Globo.