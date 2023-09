Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (16) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Rejane revela a Luna o que aconteceu com Maria Navalha.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Luna questiona Rejane sobre o acidente de sua mãe em Paraty. Barreto diz a Merreca que precisa de uma prova para acreditar em suas declarações. Preciosa conta seu plano para Heitor. Pascoal se insinua para Cecília.

Olívia se declara para Miguel. Rejane revela a Luna o que aconteceu com Maria Navalha em Paraty. Claudio questiona Alícia sobre o antigo dono da Fuzuê. Nero lamenta para Conceição sobre a situação entre Luna e Miguel.

Domingos ouve Jefinho cantando sua música e se emociona. Olívia tenta seduzir Miguel. Gláucia confronta Domingos. Cecília se aconselha com Luna sobre Preciosa. Olívia sofre um acidente. Nero se irrita com as fake news que vê sobre ele na internet.

Heitor manda Fiel plantar uma maleta com dinheiro na Fuzuê. Barreto chega à casa de Heitor. Policiais entram na Fuzuê. Bebel procura Luna.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.