Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (9) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Pascoal tenta fazer um acordo com César.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Merreca questiona Preciosa sobre o pagamento a Sabrina. Jefinho sugere que Selena seja gentil com Luna. Sabrina confirma a Merreca que foi Pascoal quem a contratou. Pascoal tenta fazer um acordo com César. Lampião se aconselha com Maria. Miguel suspeita de que Pascoal seja o culpado pelo atentado contra César. Maria se oferece para ser sócia do Beco do Gambá.

Jefinho ajuda Selena a escrever uma música para Luna. Julião mostra para César a foto que tirou da Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Maria Navalha decide abrir um salão de beleza para Soraya. Sabrina confessa, na frente de Luna, Miguel, Bebel e César, que foram Preciosa e Pascoal que a procuraram para usar sua cooperativa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.