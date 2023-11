Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (7)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (7) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna encontra Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Luna pede para Jefinho não contar a ninguém que vai ficar na Fuzuê. Olívia pede perdão a Miguel. Alícia conversa com Valentina. Conceição conta para Nero sobre Olívia. Luna pede para Cláudio apoiar Miguel. Preciosa e Fiel cavam no antigo depósito da Fuzuê. Todos se preocupam ao ver Merreca trabalhando no Quintal Carioca.

Domingos incentiva a carreira de Jefinho. Nero consola Miguel. Gilmar vai com Luna até o antigo depósito da Fuzuê, e Preciosa se esconde com Fiel. Bernardo conta para Heitor que viu Pascoal com Preciosa. Luna encontra Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.