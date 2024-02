Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (6)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (6) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Julião ameaça César.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Preciosa se revolta contra Luna. Merreca confronta Julião. Preciosa se sensibiliza com os comentários de Luna sobre César. Lampião passa mal depois de comer o almoço feito por Mercedes. Tonico proíbe Jefinho e Selena de se relacionarem como um casal. César manipula Preciosa. Heitor se insinua para Selena. Alícia conversa com Julião e fica desconfiada. Merreca expulsa César da casa de Maria.

Miguel adverte Luna por falar com a imprensa. Pascoal desconfia do plano de Rui e César. Vieira alerta Pascoal sobre a aproximação da polícia com Gonçalo. Bebel decide adiar o lançamento da coleção de joias de Preciosa. Miguel recusa a sugestão de Francisco de adiar o lançamento de Luna na Fuzuê. Julião ameaça César.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.