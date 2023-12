Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Edgar leva Miguel até o baú do tesouro.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Merreca tira o baú de Cata Ouro, e Gilmar vê. Miguel fala com Barreto sobre o sumiço de Maria. Maria se sente mal, e Rejane a ampara. Miguel segue Gilmar sem ser visto. Merreca esconde o baú. Soraya é sequestrada. Gilmar conta para Miguel que Merreca pegou o baú. Edgar tira o baú da casa de Gláucia.

Preciosa tenta fazer negócio com Merreca. Pascoal manda a foto de Soraya para Merreca. Bebel comenta com Vânia que afastará Pascoal da Conde de Montebello. Maria vê Pascoal na casa de Gláucia. Merreca encontra o cativeiro de Soraya. Edgar leva Miguel até o baú do tesouro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.