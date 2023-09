Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa se une a Olívia.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Bebel se perturba ao saber que o pai de Luna pode ser de Paraty. O incêndio na Fuzuê é misteriosamente apagado, e todos ficam intrigados. Bebel suspeita que Luna seja filha de César. Preciosa se une a Olívia. Caíto se incomoda com os comentários de Rejane sobre o seu show. Miguel pede para Otávio Augusto não aceitar as ideias de Rui. Luna invade hospital em que Cata Ouro estava, é presa e Miguel a ajuda.

Pascoal tem uma ideia para atrair Merreca. Miguel repreende Luna por omitir informações de Barreto. Luna vê Cata Ouro na rua e o persegue. Nero chama um chaveiro para tentar abrir a caixa que Miguel encontrou. Olívia suborna um mensageiro do hotel em que Miguel está hospedado. Bebel questiona Heitor sobre o desenho de Maria Navalha. Preciosa procura Luna no Beco do Gambá.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.