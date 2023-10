Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (31)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (31) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna pede para Jefinho passar a noite com ela.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Luna se desespera com a possibilidade de perder seu contrato de trabalho, e Miguel tenta tranquilizá-la. Maria Navalha tem um mau pressentimento. Luna confronta Preciosa. Francisco questiona o valor do orçamento feito por Rui para a festa da Rainha da Fuzuê. Gláucia e Domingos se encontram. Bebel fala aos jornalistas e culpa César Montebello.

Caíto e Bartô aconselham Soraya sobre Merreca. Merreca fala com o proprietário do apartamento de Luna. Olívia se surpreende com as atitudes de Rui. Cláudio motiva Miguel a se explicar para Luna. Luna pede para Jefinho passar a noite com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.